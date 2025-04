Heinen verwijst voor pijn in begroting naar fractievoorzitters

DEN HAAG (ANP) - De verdeling van de "pijn" in de voorjaarsnota is een keuze van de fractievoorzitters van de coalitie. Dat zei minister van Financiën Eelco Heinen (VVD) in een toelichting op de vrijdag gepubliceerde voorjaarsnota. Hij blijft zelf het belang van een sluitende begroting benadrukken.

Staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie, PVV) wilde bijvoorbeeld extra geld voor gevangenissen, maar dat kwam er niet. "Ik heb aan haar gevraagd: kom met een dekkend voorstel", aldus Heinen. "Dat is niet gebeurd, en vervolgens hebben de fractievoorzitters andere keuzes gemaakt."

Gevraagd naar de Lelylijn, het spoorproject waarvan het geld voor andere infrastructuur wordt gebruikt, antwoordde Heinen: "Dat is ook een politieke keuze geweest." De Lelylijn werd toch al niet gebouwd, voegde hij toe.