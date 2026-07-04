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Zelensky claimt controle over Zwarte Zee

Samenleving
door anp
zaterdag, 04 juli 2026 om 17:45
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KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat Oekraïne de controle heeft over de Zwarte Zee. In een bericht op X spreekt hij van "een overwinning waarvan velen geloofden dat deze onmogelijk was".
Zelensky noemt onder meer de bevrijding van het strategisch belangrijke Slangeneiland in juni 2022. Ook haalt hij de aanhoudende aanvallen op de Russische vloot, de havens aan de Zwarte Zee en de bezette Krim aan. "We bewijzen keer op keer dat deze regio - de Zwarte Zee en Zee van Azov - nooit ofte nimmer een plek van rust en vrede zal zijn voor Rusland", aldus Zelensky.
Oekraïne heeft de laatste tijd de aanvallen op de bezette Krim geïntensiveerd, vermoedelijk in een poging die op een later punt in te nemen. Rusland annexeerde het Oekraïense schiereiland in 2014, volgens velen het officiële begin van de huidige oorlog. Onder meer radarsystemen, wegen en energie-infrastructuur werden aangevallen. Daardoor kampt het schiereiland momenteel met een groot brandstofgebrek.
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