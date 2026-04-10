Enig kind zijn is helemaal niet erg

Steeds meer kinderen groeien op zonder broers of zussen – in Europa is bijna de helft van de gezinnen met kinderen inmiddels een eenkindgezin. Toch blijft het beeld hardnekkig: het enig kind zou egoïstisch, eenzaam en slecht aangepast zijn. Nieuw onderzoek schetst een veel complexer – en minder somber – plaatje.

Een grote studie, gepubliceerd in Nature Human Behaviour , volgde volwassenen die opgroeiden zonder broer of zus en vergeleek hun brein, gedrag en mentale gezondheid met die van mensen mét siblings. Daaruit komen duidelijke verschillen naar voren, maar geen simpele conclusie dat enig kinderen het slechter (of beter) doen. Zo blijken ze gemiddeld iets minder meegaand en minder geneigd zich aan te passen, maar laten ze juist betere scores op cognitieve functies en aanpassing zien dan vaak wordt aangenomen.

Ook eerdere meta-analyses vinden geen bewijs dat enig kinderen massaal meer problemen hebben; op veel persoonlijkheidsdimensies scoren ze vergelijkbaar met kinderen met broers of zussen. Wel zijn er accentverschillen: enig kinderen profiteren vaak van meer ouderlijke aandacht, wat samenhangt met hogere prestatiemotivatie en soms betere schoolresultaten. Tegelijk missen ze de dagelijkse leerschool van een sibling: onderhandelen, delen, grenzen testen. Dat kan zich later uiten in iets hogere emotionaliteit en lagere coöperativiteit in sommige studies.

Op het niveau van het brein zien onderzoekers subtiele verschillen in gebieden die te maken hebben met sociale informatieverwerking, empathie en flexibiliteit. Die lijken minder een teken van schade, en meer een weerspiegeling van een andere sociale biografie: opgroeien tussen volwassenen, met relatief weinig conflict en competitie in huis.

Belangrijk is dat veel effecten verdwijnen zodra je corrigeert voor omgeving: gezinssamenstelling, opleidingsniveau en de mate van ouderlijke verwaarlozing blijken zwaarder te wegen dan de vraag of je enig kind bent. Met andere woorden: een warm, stabiel gezin beschermt, of je nu een of drie kinderen hebt.