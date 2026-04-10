Schelde weer open voor scheepvaart na olielek Antwerpen

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 april 2026 om 16:38
ANTWERPEN (ANP/AFP) - De haven van Antwerpen heeft bekendgemaakt dat de scheepvaart naar de Noordzee is hervat. Een olielek had het verkeer in de op een na grootste haven van Europa nagenoeg tot stilstand gebracht.
De belangrijkste maritieme toegangsroute van de haven via de monding van de Schelde is inmiddels weer opengesteld voor de scheepvaart, meldt het Antwerpse havenbedrijf. Het Deurganckdok, waar het lek plaatsvond, blijft voorlopig wel gesloten.
"Gespecialiseerde schepen zijn volop bezig met het ruimen van de olie", meldt het havenbedrijf verder. "We stellen alles in het werk om de operaties op deze cruciale locaties zo snel en veilig mogelijk te heropstarten en de hinder te beperken en weg te werken."
Tanken containerschip
Het olielek is ontstaan tijdens het tanken van een containerschip en is mogelijk het gevolg van een roestplek die tijdens de tankbeurt open is gesprongen. De eventuele impact van het lek op omliggende natuurgebieden is nog onduidelijk.
Een aantal schepen dat lag te wachten om Antwerpen in te varen, is uitgeweken naar de haven van Rotterdam, laat een woordvoerder van Havenbedrijf Rotterdam weten. Dat gebeurt vooral om brandstof te tanken, legt de woordvoerder uit. Die verwacht dat de schepen daarna weer gaan wachten om naar hun bestemming in Antwerpen te varen.
Zo wordt de Europese zomer volgens computermodellen

Kans op controle door WwFT: vanaf dit pinbedrag houdt de bank je al in de smiezen

Trump dreigt de paus

De zilvervisjes zijn terug – dit kun je eraan doen

Is met je benen over elkaar zitten echt slecht voor je?

Doorbraak in hersenonderzoek: hoe blijft een superager scherp tot z'n laatste dag?

