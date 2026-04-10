Sinner ook op gravel in Monaco tegen Zverev in halve finales

door anp
vrijdag, 10 april 2026 om 16:39
anp100426153 1
MONACO (ANP) - De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zich in zijn jacht op zijn eerste titel op een groot graveltoernooi geplaatst voor de halve finales van het masterstoernooi van Monte Carlo. De nummer 2 van de wereld versloeg de Canadees Félix Auger-Aliassime met 6-3 6-4.
Sinner (24) kende weinig problemen met de een jaar oudere Auger-Aliassime. Hij had in beide sets genoeg aan een break en stond op eigen service slechts een breakpunt toe. Na anderhalf uur benutte hij zijn eerste matchpoint.
Sinner treft in de halve finales opnieuw de Duitser Alexander Zverev. Hij versloeg de mondiale nummer 3 vorige maand in de halve finales van de masterstoernooien van Indian Wells en Miami. De viervoudig grandslamwinnaar voltooide daarna de zogeheten Sunshine Double: de eindzege op Indian Wells en Miami in hetzelfde jaar.
Op gravel heeft Sinner vooralsnog minder succes. Hij won op deze ondergrond alleen in augustus 2022 het ATP-toernooi van Umag.
loading

4e7658f7d85d57c1c1ed82b3a40d3b56,8ceaa03a

170400710_m

570b398152edb046c9ce5893546eaded

alles-over-zilvervis

141007861_m

138360854_m

Loading