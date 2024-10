Experts over vreemdgaan: "Een mens kán veranderen"

Vreemdgaan is een van de grootste relatiekillers die er is en als het geen reden is voor een breuk dan duurt het lang voor het vertrouwen weer is hersteld. Want eens een bedrieger, altijd een bedrieger, zeggen ze toch? Dat hoeft niet, zeggen experts nu. Het hangt er helemaal vanaf waarom je vreemdgaat.

Schuldgevoel

Over het algemeen is het wel zo dat wie eenmaal een keer die grens is over gegaan er minder moeite mee heeft het een tweede keer te doen, maar nogmaals: het hangt er vanaf wat de oorzaak is en hoe groot het schuldgevoel nadien. "Vaak gaat iemand vreemd, omdat hij iets mist in zijn huidige relatie zoals emotionele intimiteit, seks of bevestiging”, vertelt sekstherapeute Sari Cooper. “Een andere reden waarom mensen ontrouw zijn, is omdat de passie gedoofd is in hun huidige relatie. Om opnieuw het gevoel van lust te ervaren, gaan ze dan op zoek naar een andere relatie."

Verlangen naar verandering

"Een affaire kan ook wijzen op een verlangen naar verandering, omdat iemand zich niet gelukkig voelt in de relatie of in zijn of haar leven. Soms bedriegen mensen ook, omdat ze een andere soort seks willen dan ze hebben met hun huidige partner. Ze denken dan dat hun partner niet op hun seksuele fantasieën zal willen ingaan, waardoor ze op zoek gaan naar iemand anders om ze te vervullen. Ook emotionele verwaarlozing kan leiden tot ontrouw. Als een van de twee heel veel werkt of erg weinig aandacht heeft voor de andere bijvoorbeeld.”

Eens een bedrieger, altijd een bedrieger?

Vreemdgaan kan dan best eenmalig zijn. “Sommige mensen die hun partner bedrogen hebben, schamen zich erg en walgen zelfs een beetje van zichzelf”, aldus Cooper. Zij zullen het niet snel weer doen. Relatie-expert Terri Orbuch weet ook dat mensen kunnen veranderen. “Ik ben ervan overtuigd dat je gedrag in het verleden de beste voorspeller is voor je gedrag in de toekomst, maar ik geloof niet in de stelling ‘eens een bedrieger, altijd een bedrieger’. Mensen kunnen nieuwe patronen of gedragingen aanleren, ze kunnen leren om beter te communiceren met hun partner over hun verwachtingen en behoeften en zo voorkomen dat ze hun partner gaan bedriegen. Het is dus niet omdat je ooit eens een fout beging dat je die ook in de toekomst nog eens gaat maken.”