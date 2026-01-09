Recordaantal reizigers via Eindhoven Airport in 2025

EINDHOVEN (ANP) - Eindhoven Airport heeft vorig jaar een recordaantal passagiers verwelkomd. De grens van 7 miljoen passagiers werd bijna doorbroken. Er vlogen 6.956.486 reizigers via de luchthaven, ruim 150.000 mensen meer dan een jaar eerder.

Het vorige record dateert uit 2023, toen lag het aantal passagiers op 6.814.214 passagiers.

In totaal waren er 41.011 starts en landingen op het vliegveld in Eindhoven, tegen 40.826 in 2024. Het aantal vliegtuigbewegingen lag in 2023 hoger, maar luchtvaartmaatschappijen zetten vorig jaar grotere vliegtuigen in.

De maand mei was de drukste maand ooit op Eindhoven Airport. De drukste dag was 5 mei, toen maakten 24.935 passagiers gebruik van de luchthaven.