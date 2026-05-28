Groot deel van de stellen zegt partner stiekem te haten: dit zijn de stille signalen

Ze slapen samen, eten samen en posten vrolijke vakantiefoto’s op Instagram. Maar achter gesloten deuren suddert bij verrassend veel stellen een diepe frustratie op de achtergrond. Nieuw onderzoek laat zien dat een enorme groep mensen in langdurige relaties rondloopt met opgekropte wrok richting hun partner, zonder daar ooit echt over te praten.

Volgens onderzoek van Tawkify zegt maar liefst 37 procent van de mensen in een langdurige relatie dat ze onverwerkte frustraties of wrok koesteren tegenover hun partner. En dat blijft niet beperkt tot een paar weken ergernis na een ruzie. Bijna 68 procent sleept die gevoelens al langer dan een jaar mee. Het gaat hier gemiddeld om anderhalf jaar stilzwijgende irritatie.

Kleine ergernissen worden relatiegif

Relatiedeskundigen waarschuwen dat juist die onuitgesproken frustraties relaties langzaam kunnen uithollen. Niet door één grote ruzie, maar door een opeenstapeling van kleine dingen die niet worden uitgepraat of opgelost.

“Wrok ontstaat meestal doordat problemen zich opstapelen zonder dat ze echt worden besproken”, zegt therapeut Krista Walker tegen Vice. “Mensen voelen zich uiteindelijk ongezien of niet gewaardeerd.”

Volgens haar komt die frustratie zelden door één incident. Veel vaker draait het om een scheve balans in de relatie. “Vaak heeft een partner het gevoel meer te geven dan terug te krijgen”, zegt Walker. “Of behoeften worden simpelweg nooit uitgesproken.”

Ook ontrouw of andere pijnlijke gebeurtenissen die nooit goed zijn verwerkt, kunnen jarenlang blijven doorsudderen.

Jarenlang zwijgen

Veel mensen houden hun frustraties absurd lang voor zich. Zo zegt 22 procent al meer dan vijf jaar met exact hetzelfde probleem rond te lopen zonder het serieus bespreekbaar te maken. Waarom? Omdat ze niet weten hoe.

Maar liefst 62 procent geeft toe langer in een relatie te zijn gebleven dan ze eigenlijk wilden, puur omdat ze hun gevoelens niet konden communiceren.

Dat zorgt regelmatig voor een explosieve afloop. Voor bijna de helft van de mensen van wie de relatie eindigde, kwam de breuk totaal onverwacht.

Stille signalen

Volgens Walker verraadt verborgen frustratie zich vaak op subtiele manieren. Geen schreeuwpartijen of servies dat door de kamer vliegt, maar afstandelijkheid. “Wrok kan heel verborgen zijn”, zegt ze. “Mensen trekken zich emotioneel terug. Ze stoppen met investeren in hun partner.”

Ook passief-agressief gedrag komt veel voor: cynische opmerkingen, kleine steken onder water of domweg minder affectie tonen. Toch hoeft opgebouwde frustratie niet automatisch het einde van een relatie te betekenen. Alles draait om timing.

“De belangrijkste les is dat wrok ontstaat door problemen die te lang blijven liggen”, legt ze uit. “Hoe eerder koppels dingen uitpraten en herstellen, hoe kleiner de kans dat die frustratie zich vastzet.”