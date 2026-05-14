Waarom je libido vaak instort in een langdurige relatie (verveling is niet de échte boosdoener)

In het begin van een relatie voelt alles intens. Je wilt elkaar constant zien, ieder appje geeft een kleine adrenalinekick en ook in bed lijkt de chemie onuitputtelijk. Het voelt alsof die spanning nooit zal verdwijnen. Totdat dat ineens wél gebeurt.

Veel stellen denken dan al snel hetzelfde: de nieuwigheid is eraf. Geen spanning meer, dus minder zin in seks . Logisch, maar volgens experts is de werkelijkheid een stuk ingewikkelder.

Zenuwstelsel

Volgens somatisch therapeut Briony Montgomery speelt ons zenuwstelsel een veel grotere rol dan veel mensen beseffen. In de beginfase van een relatie draait je lichaam vaak op spanning, adrenaline en verwachting. Zodra die onzekerheid verdwijnt en een relatie veilig voelt, kan er iets onverwachts gebeuren.

“Als je lichaam voortdurend scant op wat er mis kan gaan, is het heel moeilijk om je over te geven aan genot,” legt ze uit. Vrij vertaald: zodra alle spanning verdwijnt, verdwijnt soms ook een deel van de seksuele vonk.

Intimiteit

Ook psycholoog Taash Balakas ziet dat patroon regelmatig terug bij koppels. Vooral mensen die gewend zijn alles zelf op te lossen, kunnen moeite hebben met echte intimiteit. Zorg ontvangen voelt voor hen soms eerder bedreigend dan prettig.

“Onderzoek laat zien dat mensen die bang zijn om verzorgd te worden ook meer angst en stress ervaren,” zegt ze. “Het gaat niet om trots, het gaat om bescherming.”

En dat heeft impact op je seksleven. Wie continu in een staat van lichte stress leeft, heeft minder ruimte voor verlangen. Daarnaast staat er in een lange relatie vaak meer op het spel. Een korte romance verliezen doet pijn, maar iemand verliezen met wie je een huis, familie en dagelijks leven deelt, voelt veel ingrijpender.

Openstellen

Balakas heeft wel advies: “Je openstellen betekent niet dat je je onafhankelijkheid verliest. Het betekent dat je zorg kunt toelaten zonder meteen te denken dat het weer verdwijnt.”

En dat blijkt voor veel mensen spannender dan daten.