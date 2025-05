Het Amerikaanse leger gaat actief jagen op transgender militairen

Het Pentagon heeft aangekondigd dat ze actief op zoek gaan naar t ransgender militairen die zich niet vrijwillig melden , nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof toestemming gaf voor een verbod op transgender personen in het leger . Dit heeft grote gevolgen voor duizenden militairen die nu hun baan dreigen te verliezen.

Hoe zit het precies met dit verbod?

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft president Donald Trump op 6 mei 2025 toestemming gegeven om een verbod op transgender personen in het leger door te voeren. Dit betekent dat:

Ongeveer 1.000 militairen die zich openlijk als transgender hebben geïdentificeerd, het leger moeten verlaten

Transgender militairen die zich nog niet hebben gemeld, 30 dagen krijgen om dit vrijwillig te doen

Het Pentagon daarna actief op zoek gaat naar transgender personen door medische dossiers te controleren

Dit is een enorme ommezwaai in het beleid. Onder president Biden mochten transgender personen juist wel openlijk dienen. Trump draait dit nu terug en gaat zelfs nog een stap verder door ook bestaande transgender militairen te ontslaan.

Wanneer moeten transgender militairen vertrekken?

Ben je benieuwd naar de deadlines? Voor actieve militairen is 6 juni 2025 de uiterste datum om zich vrijwillig te melden. Reservisten krijgen iets meer tijd en hebben tot 7 juli. Daarna gaat het Pentagon zelf op zoek in medische dossiers naar mensen met de diagnose 'genderdysforie'.

Genderdysforie is de medische term voor mensen die zich niet identificeren met het geslacht waarmee ze geboren zijn. Volgens defensieminister Pete Hegseth hebben ongeveer 4.240 militairen deze diagnose.

Waarom doet het Amerikaanse leger dit?

De regering-Trump beweert dat transgender personen niet voldoen aan de hoge eisen van het leger. Volgens hen zijn de "medische en mentale beperkingen" van mensen met genderdysforie niet verenigbaar met militaire kernwaarden zoals paraatheid en cohesie.

Mensenrechtenorganisaties zoals Lambda Legal en de Human Rights Campaign zijn woedend en noemen dit "een verwoestende klap voor transgender militairen". Zij stellen dat dit niets te maken heeft met militaire geschiktheid, maar alles met vooroordelen.

Wat gebeurt er met je medische gegevens als je transgender bent?

Het Pentagon gaat dus actief zoeken in medische dossiers. Dit betekent dat als je ooit behandeling hebt gehad voor genderdysforie of hormonentherapie, dit in je medisch dossier staat en gebruikt kan worden om je te ontslaan.

Is dat niet een inbreuk op je privacy? Veel mensen vinden van wel, maar het leger heeft toegang tot alle medische gegevens van militairen. Dit roept vragen op over hoe ver een werkgever mag gaan om persoonlijke medische informatie te gebruiken.

Wat betekent dit concreet voor transgender militairen?

Voor transgender militairen heeft dit enorme gevolgen:

Ze verliezen hun baan en inkomen

Ze verliezen mogelijk hun identiteit als militair

Ze kunnen geen aanspraak meer maken op veteranenvoordelen voor gendergerelateerde zorg

Hun jarenlange training en ervaring gaat verloren voor het leger

Dit heeft niet alleen impact op individuele levens, maar ook op het Amerikaanse leger zelf, dat nu duizenden getrainde professionals kwijtraakt.

Gaat dit beleid standhouden?

De grote vraag is of dit beleid definitief wordt. De huidige goedkeuring van het Hooggerechtshof is tijdelijk, terwijl rechtszaken tegen het verbod nog lopen. Veel hangt af van hoe deze rechtszaken aflopen en of er politieke veranderingen komen in de toekomst.

Wat wel duidelijk is: voor nu moeten transgender militairen een moeilijke keuze maken - zich melden en ontslagen worden, of proberen verborgen te blijven en riskeren later alsnog ontdekt te worden.

