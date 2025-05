Kermis Hoogland dicht nadat agenten met stenen werden bekogeld

HOOGLAND (ANP) - De politie heeft vrijdagavond tijdelijk de kermis in het Utrechtse Hoogland gesloten. De politie greep in toen het onrustig werd op het terrein aan de Hamseweg. Daarop richtten de aanwezigen zich tegen de agenten, die met verschillende voorwerpen, waaronder stenen, werden bekogeld.

De kermis werd korte tijd gesloten, maar ging later op de avond weer open. Er zijn mensen aangehouden. Over het aantal kan de politiewoordvoerder niets zeggen. De politie onderzoekt nog wat de aanleiding voor de ongeregeldheden was.