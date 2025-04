Is flirten nog wel veilig na #MeToo?

Sinds de #MeToo-beweging is de manier waarop we flirten flink veranderd. Waar flirten ooit vooral werd gezien als een onschuldig spel, is er nu veel meer bewustzijn over grenzen en de impact van opmerkingen of aanrakingen. Veel mensen zijn voorzichtiger geworden. Zowel mannen als vrouwen geven aan dat ze bang zijn om verkeerd begrepen te worden of om iemand onbedoeld te kwetsen. Vooral mannen zijn soms huiverig om het initiatief te nemen, uit angst om als ‘fout’ of opdringerig te worden gezien.

Waarom is flirten ingewikkelder geworden?

De #MeToo-beweging heeft duidelijk gemaakt dat veel gedrag, dat vroeger als normaal werd gezien, voor anderen juist grensoverschrijdend kan zijn.

Er is geen universele regel: wat de één als een leuke flirt ervaart, kan voor de ander ongemakkelijk of zelfs bedreigend voelen.

Vooral op de werkvloer en in situaties met machtsverschil (bijvoorbeeld tussen baas en werknemer) is extra voorzichtigheid geboden. Flirten mag nooit ten koste gaan van een ander.

Complimenten over uiterlijk zijn gevoeliger geworden. Een opmerking als ‘wat zie je er mooi uit’ kan nog, maar zodra het persoonlijker of seksueler wordt (‘dat jurkje staat je goed bij je figuur’), kan het snel over de grens gaan.

Wat is ‘het nieuwe flirten’?

Het nieuwe flirten draait om respect, gelijkwaardigheid en het aanvoelen van de ander. Empathie is belangrijker dan ooit. Je moet goed opletten hoe iemand reageert: lacht de ander terug, stelt diegene vragen, lijkt het gesprek wederzijds? Dan zit je meestal goed. Voelt het ongemakkelijk of eenzijdig? Dan is het tijd om afstand te nemen. Flirten is leuk als het voor beide partijen prettig voelt.

Tips voor veilig en leuk flirten na #MeToo

Wees altijd respectvol en vriendelijk.

Let goed op lichaamstaal en non-verbale signalen. Geen glimlach of een gespannen houding? Dan liever stoppen.

Vraag toestemming voordat je iemand aanraakt of dichterbij komt.

Maak complimenten over iemands persoonlijkheid of inzet, niet alleen over het uiterlijk.

Stel open vragen in plaats van meteen een directe flirt-opmerking.

Flirt met humor, maar hou het luchtig en check of de ander ook lacht.

Accepteer altijd een ‘nee’ of een afwijzing zonder te pushen.

Bespreek grenzen als het spannend wordt, zeker als je elkaar beter leert kennen.

Is flirten nog wel veilig?

Ja, flirten kan nog steeds veilig en leuk zijn, zolang het gebeurt met respect voor elkaar en elkaars grenzen. Het draait om communicatie en het aanvoelen van de ander. Onzekerheid is normaal in deze tijd, maar door open te zijn en elkaar te respecteren, blijft flirten een mooie manier om contact te maken. Het is vooral belangrijk om te blijven praten over wat wel en niet prettig is, zodat flirten niet verdwijnt, maar juist veiliger en leuker wordt voor iedereen.

