Je salaris geheimhouden en 4 andere vreemde gewoontes van koppels

Je weet nooit wat er achter de voordeur gebeurt. Ieder stel heeft zo zijn geheimen, gênante gewoontes of unieke grapjes. Uit een aantal studies blijkt dat mensen er verrassend veel vreemde gebruiken op na houden.

1. Je salaris geheimhouden

Niet weten wat de ander verdient als je al jaren samenleeft, het lijkt erg onhandig, toch komt het veel voor. Een op de drie koppels weet niet van elkaar wat ze verdienen. Dat blijkt uit onderzoek van financiële vergelijker Bankrate uit 2018. Bij stellen die niet samenwonen is dat nog twee keer zoveel.

2. Verjaardag vergeten

Meer dan de helft van de mannen is de verjaardag van hun partner weleens vergeten. Bijna een kwart van de vrouwen dacht ooit niet op tijd aan de geboortedag van manlief. Dat toonde onderzoeksbureau OnePoll vorig jaar aan door meer dan 2.000 volwassenen te bevragen.

3. Social media controleren

Natúúrlijk vertrouw je je geliefde, maar toch check je stiekem even zijn WhatsApp. Je bent niet de enige. Een op de drie mensen controleert de sociale media-accounts van hun partner, blijkt uit een rapport van de juridische organisatie Hodge, Jones & Allen.

4. Overspel uit wraak

Vreemdgaan in een dronken bui? Zeker, dat gebeurt ook, maar in 30 procent van de gevallen is het een weloverwogen wraakactie, aldus vreemdgangerssite Elicit Encounters. En niet per se omdat de ander is vreemdgegaan, maar ook omdat hij of zij te weinig aandacht heeft, te veel werkt of te vaak op reis is.

5. Je smartphone voor een beter seksleven

Je smartphone is niet alleen maar slecht voor je liefdesleven. Er zijn ook voordelen. Zo zegt een derde van de ondervraagden in een studie van magazine Dazed & Confused dat technologie hun seksleven spannender maakt. De helft verstuurt seksueel getinte selfies en een derde heeft zichzelf wel eens gefilmd tijdens een wilde nacht.