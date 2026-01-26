ECONOMIE
Autoplatform: tweedehands stekkerauto's goedkoper in Nederland

Economie
door Redactie
maandag, 26 januari 2026 om 13:53
bijgewerkt om maandag, 26 januari 2026 om 13:57
Tweedehands elektrische auto's zijn vorig jaar goedkoper geworden in Nederland. De gemiddelde prijs lag in 2025 op 34.600 euro, meldt het Europese onlineautoplatform AutoScout24 op basis van eigen gegevens. Dat is 8,7 procent goedkoper dan in 2024.
De prijsdaling komt volgens het platform doordat het aanbod van tweedehands elektrische auto's in Nederland groeit. Dorianne Richelle, manager Nederland bij AutoScout24, stelt dat de markt snel volwassen wordt. "Steeds meer leaserijders leveren hun elektrische auto na een paar jaar in, waardoor het aanbod in occasions groeit. Tegelijkertijd zorgen technologische vooruitgang en een breder modelaanbod ervoor dat elektrische auto's betaalbaarder en aantrekkelijker worden voor een grotere groep kopers", licht ze toe.
Het afgelopen jaar is het aanbod met 16 procent gestegen. Dat is volgens het platform de grootste toename van de onderzochte Europese landen, waaronder Italië en Oostenrijk.
