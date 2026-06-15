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Palestijnse leider Abbas wil in 2027 weer presidentsverkiezingen

Samenleving
door anp
maandag, 15 juni 2026 om 19:44
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RAMALLAH (ANP/AFP) - De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft per decreet besloten dat begin 2027, na meer dan twee decennia, weer presidentsverkiezingen gehouden moeten worden. Dat schrijft het Palestijnse persbureau Wafa, zonder te benoemen of de hoogbejaarde Abbas zelf ook weer wil meedoen.
De inmiddels 90-jarige Abbas won de laatste Palestijnse presidentsverkiezingen in 2005. Zijn ambtstermijn liep eigenlijk maar vier jaar, maar er kwamen geen nieuwe verkiezingen en Abbas bleef zitten. Dat leidde tot zowel interne als internationale kritiek. Abbas kondigde in 2021 weer verkiezingen aan, maar die zijn vervolgens voor onbepaalde tijd uitgesteld.
Abbas staat als president aan het hoofd van de Palestijnse Autoriteit, een bestuursorgaan voor Palestijnse gebieden. Hij wil volgens Wafa in november van dit jaar al nieuwe verkiezingen voor de Palestijnse Nationale Raad, die vergelijkbaar is met een parlement. Bij de laatste verkiezing in 2006 versloeg Hamas de Fatah-partij van Abbas.
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