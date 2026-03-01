Polyamorie valt in de praktijk niet mee, zoals ook Adriaan van Dis weet

Steeds meer mensen experimenteren met polyamorie en andere vormen van consensuele non-monogamie, aangemoedigd door boeken, podcasts en online communities. Het ideaal: relaties gebaseerd op radicale eerlijkheid, autonomie en overvloed aan liefde, in plaats van bezit en exclusiviteit. Maar wie met betrokkenen spreekt, merkt al snel dat het dagelijks onderhoud van zulke relaties allesbehalve frictieloos is.

Adriaan van Dis en de liefde in Meervoud De Nederlandse schrijver Adriaan van Dis staat bekend als iemand die in zijn werk zelden terugschrikt voor ongemakkelijke waarheden over zichzelf en zijn naasten. In een van zijn recente romans verkent hij openlijk het idee van een langdurige polyamoureuze relatie: de liefde niet als exclusief bezit, maar als een netwerk van verbondenheid. Die keuze schuurt tegen het dominante romantische ideaal van “de enige ware” en roept vragen op over trouw, jaloezie en autonomie. Precies daar, in dat spanningsveld tussen persoonlijke vrijheid en sociale conventies, zoekt Van Dis zijn literaire scherpte – en dwingt hij de lezer mee te denken.

Een van de hardnekkigste struikelblokken - uiteraard - is jaloezie . Polyamoreuze partners weten rationeel dat liefde niet schaars is, maar voelen toch een steek wanneer de ander een romantisch weekend met iemand anders plant. Onderzoek laat zien dat mensen in open relaties weliswaar niet per se meer jaloezie ervaren dan monogame stellen, maar dat die jaloezie andere vormen aanneemt: minder angstig, meer gekoppeld aan onzekerheid over eigenwaarde en plek in het netwerk. Dat vraagt om emotioneel huiswerk: eindeloze gesprekken, afspraken bijstellen, leren verdragen dat ongemak niet meteen betekent dat de relatie mislukt.

Polyamorie geeft ook gedoe

Ook praktisch blijkt polyamorie intensief. Agenda’s, grenzen, slaapregelingen, het betrekken – of juist afschermen – van kinderen: het vergt een vorm van relationeel projectmanagement die niet iedereen ligt. Nederlandse etnografische studies spreken dan ook over “the hard work of polyamory”, waarin idealen van vrijheid voortdurend botsen met behoefte aan zekerheid, status en rust. Daarbovenop komt de sociale blik: polyamoreuze gezinnen rapporteren nog steeds scheve ogen in de straat en onbegrip op werk en school.

polyamorie komt best vaak voor Consensuele non-monogamie is geen marginaal verschijnsel: schattingen voor Europa en de VS wijzen erop dat ongeveer 22 procent ooit een open of non-monogame relatie heeft gehad. Ongeveer 3,3 procent zit er nu in; circa 0,7 procent in een expliciet polyamoreuze relatie, wat neerkomt op zo’n 100.000 mensen in Nederland en Vlaanderen. Recente Nederlandse antropologische studies benadrukken hoe sterk deze groepen leunen op therapie, zelfhulp en communityvorming om de emotionele complexiteit van meervoudige relaties te dragen.

Tegelijkertijd tonen studies dat polyamorie op zichzelf geen recept is voor ongeluk: tevredenheid en mentale gezondheid verschillen gemiddeld niet dramatisch van monogame relaties. Het verschil zit niet in de structuur, maar in de kwaliteit van communicatie, de bereidheid om jaloezie serieus te nemen en de realistische erkenning dat liefde in meervoud meer werk is dan de romantische theorie belooft.