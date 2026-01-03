Waarom het zo fijn en helend is omhelsd te worden

Je moet het gevoel en de ervaring wel kennen. Iemand omhelst je. Niet routineus, maar koesterend, echt. En je weet hoe fijn dat is.

Omhelsd worden voelt niet alleen fijn, het is aantoonbaar helend voor lichaam en geest. Een goede knuffel verlaagt stress , versterkt het gevoel van verbondenheid en helpt ons ons eigen lichaam intenser te ervaren. Het is daarmee een van de eenvoudigste ‘interventies’ die we elkaar gratis kunnen geven.

In experimenten waarbij partners elkaar vóór een stressvolle test 20 seconden omhelsden, bleken vooral vrouwen daarna minder van het stresshormoon cortisol aan te maken dan de controlegroep zonder knuffel. Ook andere studies laten zien dat warme aanraking en knuffels samenhangen met lagere bloeddruk en een rustiger hartslag bij vrouwen. Een knuffel is dus geen zweverige symboliek, maar meetbaar stressremmend.​

Waarom een goede omhelzing soms beter werkt dan een pilletje tegen stress

“Je bent veilig, je bent niet alleen”.

Neurowetenschappers laten zien dat langzame, warme streling speciale zenuwvezels in de huid activeert, die rechtstreeks bijdragen aan ons gevoel van “ik in dit lichaam”. Onderzoeker Laura Crucianelli vat het zo samen: affectieve aanraking helpt het brein om “een samenhangend gevoel van zelf” op te bouwen. Een knuffel herinnert ons dus letterlijk aan het feit dat we leven, voelen en ertoe doen. (Wetenschap: A slow, loving, 'affective' touch may be key to a healthy sense of self)

Misschien is dat de kern: een omhelzing zegt zonder woorden “je bent veilig, je bent niet alleen”. In een tijd van digitale contacten en sluimerende eenzaamheid is dat een boodschap waar geen app-notificatie tegenop kan.

