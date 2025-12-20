Minder stress, meer liefde: waarom bellen met je moeder zo gezond is

Lekker bellen met moeders, het is niet alleen heel gezellig, maar ook erg gezond. Het knuffelhormoon oxytocine piekt namelijk tijdens het belletje. En zelfs net zo sterk als bij een ontmoeting in levenden lijve.

Onderzoekers van de universiteit van Wisconsin-Madison lieten 68 meisjes tussen de 7 en 12 jaar een kwartier lang onder toezicht rekensommen maken om zo een stressvolle situatie na te bootsen. Daarna kreeg een deel van de groep de opdracht om met hun moeder te bellen, een ander deel had een kwartier echt face-to-face-contact, een aantal meisjes mocht alleen sms'en en de laatste groep had helemaal geen contact. Daarna maten de onderzoekers de aanmaak van stresshormoon cortisol en knuffelhormoon oxytocine bij de deelnemers.

Wat bleek: degenen die met hun moeder konden praten hadden een veel hoger oxytocine-niveau dan de anderen en een lager stressniveau. Sms'en en appen had helemaal geen effect. Meest opvallende: het maakte niet uit of de meisjes belden met hun moeder of haar in het echt zagen.

“Er werd altijd vanuit gegaan dat er voor de aanmaak van oxytocine bij sociale binding fysiek contact nodig was”, vertelt biologisch antropoloog Leslie Seltzer. “Maar uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de stem van je moeder hetzelfde effect kan hebben als een knuffel.”