Zo ontloop je de hogere energierekening in 2026: vijf slimme besparingstips

Het nieuwe jaar brengt voor veel huishoudens een onaangename verrassing: de energierekening gaat fors omhoog. Door de stijging van de gasbelasting met bijna 3 cent per kubieke meter en hogere netbeheerkosten zijn Nederlandse gezinnen gemiddeld zo'n 30 tot 40 euro per jaar extra kwijt. Voor huishoudens met zonnepanelen die terugleverboetes moeten betalen, loopt de rekening nog verder op.

De belasting op stroom daalt weliswaar licht, maar dat voordeel verdampt snel door andere stijgende kosten. Consumentencollectief UnitedConsumers berekende dat de totale energierekening met bijna vier tientjes stijgt. Volgens energie -expert Maartje van Loon blijft gas voor veel huishoudens de grootste kostenpost. "Elke kuub gas die je bespaart, zie je direct terug op je energierekening", aldus Van Loon.

Minder gas verbruiken is dus het devies , maar hoe pak je dat aan? Energiecoach Gerard Huisman uit Bathmen, die de afgelopen jaren ruim vierhonderd huishoudens adviseerde over verduurzaming, deelt vijf praktische tips die direct effect hebben op je portemonnee.

De cv-ketel lager instellen levert meteen resultaat

De meeste cv-ketels zijn standaard ingesteld op 70 tot 80 graden. Dat is veel hoger dan nodig. Door je ketel op 50 graden te zetten, wordt je woning nog steeds heerlijk warm, maar verbruik je aanzienlijk minder gas. De besparing kan oplopen tot 130 kubieke meter op jaarbasis, wat flink in de papieren loopt.

Er is wel één belangrijke uitzondering: de temperatuur voor kraanwater moet op minimaal 60 graden blijven staan vanwege het risico op legionellabacteriën. De aanpassing van de cv-ketel kun je eenvoudig zelf uitvoeren, eventueel met behulp van het instructieboekje. Wie in een redelijk geïsoleerd huis woont, kan zelfs overwegen om de temperatuur nog verder te verlagen naar 50 of 60 graden.

Korter douchen wordt een leuke uitdaging

Ongeveer een vijfde van het totale gasverbruik gaat op aan douchen. Een waterbesparende douchekop scheelt al de helft ten opzichte van een normale douchekop. Maar ook korter douchen helpt enorm, al is dat voor gezinnen met tieners soms een uitdaging.

Huisman heeft daar een slimme oplossing voor bedacht. Zet het maandelijkse voorschotbedrag iets hoger dan nodig. Van het geld dat je aan het einde van het jaar terugkrijgt van de energieleverancier, doe je samen iets leuks. Dat blijkt een prima motivatie om toch echt wat korter onder de douche te staan.

Isoleren hoeft niet duur te zijn

Wie denkt dat isoleren alleen met grote investeringen kan, heeft het mis. Er zijn tal van goedkope maatregelen die ook echt effect hebben. Leg een kleed neer in de zithoek voor warme voeten, gebruik gordijnen voor het raam en de voordeur, plaats radiatorfolie achter de verwarming en plak tochtstrips in het kozijn en onder de deuren.

Het kost bijna niets, de moeite is beperkt, maar de besparing telt wel degelijk mee. Door deze kleine aanpassingen te combineren, houd je de warmte beter binnen en hoeft de verwarming minder hard te werken.

Sluipverbruik kost onnodig veel geld

Televisie, mediabox en computer staan vaak op standby als we ze niet gebruiken. Door deze standby-apparaten aan te sluiten op een stekkerdoos met afstandsbediening, kun je ze met één klik volledig uitschakelen als je naar bed gaat. Kijk ook kritisch naar oude apparaten die misschien nog ergens staan. Een oude diepvries in de schuur van oma kan een enorme stroomvreter zijn.

Door sluipverbruikers uit te schakelen, kun je volgens Huisman tot 250 euro per jaar besparen. Dat is een mooie post die met minimale inspanning binnenkomt.

Zonnestroom slimmer gebruiken loont

Veel mensen hebben tegenwoordig zonnepanelen op het dak liggen. Terugleveren aan het stroomnet levert echter steeds minder op, en op sommige momenten betaal je zelfs flinke terugleverboetes. Het is daarom verstandig om je gedrag aan te passen en meer van je eigen zonnestroom te gebruiken.

Gemiddeld gebruiken huishoudens slechts 30 procent van hun zonnestroom zelf. Dat percentage kan flink omhoog door de vaatwasser en wasmachine aan te zetten als de zon schijnt. Niet tegelijk, maar na elkaar, zodat de zonnestroom optimaal wordt verdeeld over de elektrische apparaten in huis. Zo voorkom je dat je dure stroom van het net moet afnemen of boetes betaalt voor teruglevering.

Ook kleine stapjes helpen

Wie ook maar een paar van deze vijf tips ter harte neemt, voorkomt dat de energierekening dit jaar stijgt. De kans is zelfs groot dat je er flink op vooruit gaat. Huisman heeft tot slot nog een klassieker die te voor de hand liggend is om niet te noemen: zet de thermostaat een graadje lager. Dat scheelt 90 kubieke meter gas per jaar. Bij de huidige gasprijzen en de gestegen gasbelasting is dat een besparing die je echt voelt in je portemonnee.

De boodschap is helder: met een paar eenvoudige aanpassingen in je huis en je dagelijkse gewoonten kun je de energierekening flink drukken. Dat is niet alleen goed voor je bankrekening, maar ook voor het klimaat.