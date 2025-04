Waarom val je steeds voor giftige mensen? 10 redenen én oplossingen

Ben jij ook iemand die steeds weer in relaties belandt met mensen die meer energie kosten dan geven? Die je laten twijfelen aan jezelf? Je bent zeker niet de enige. Veel mensen zitten vast in een patroon waarbij ze telkens weer toxische personen aantrekken. Laten we eens kijken waarom dit gebeurt en, nog belangrijker, hoe je deze cyclus kunt doorbreken.

Waarom blijf je in deze cirkel hangen?

Je vraagt je misschien af waarom je steeds weer tegen dezelfde problemen aanloopt in relaties. Hier zijn tien redenen waarom dit patroon zich blijft herhalen:

Je stelt geen duidelijke grenzen

Je hebt een laag zelfbeeld

Je bent hooggevoelig en trekt daardoor manipulatieve mensen aan

Je hebt het 'reddersyndroom' - je wilt mensen helpen en verbeteren

Je weet niet hoe een gezonde relatie eruitziet

Je hebt een onveilige hechtingsstijl ontwikkeld in je jeugd

Je zit vast in 'trauma bonding' - een sterke emotionele band die ontstaat door afwisselende periodes van pijn en beloning

Je bent te aardig en ziet altijd het goede in mensen

Je herhaalt onbewust patronen uit je jeugd

Je negeert je intuïtie als die alarmbellen laat rinkelen

Herken je deze signalen?

Weet je nog wanneer die nieuwe vriend of partner je in het begin overspoelde met aandacht en complimenten? Dat noemen psychologen 'love bombing'. Het voelt in het begin geweldig, maar is vaak een eerste teken van een giftige relatie. Andere signalen zijn subtiele kritiek die steeds erger wordt, opmerkingen als "je bent te gevoelig" en het gevoel dat je steeds aan jezelf begint te twijfelen.

Zo doorbreek je de cyclus

Stel duidelijke grenzen: bepaal wat je wel en niet accepteert van anderen

Werk aan je zelfvertrouwen: begin elke dag met positieve gedachten over jezelf

Vertrouw op je gevoel: als iets niet goed voelt, is dat meestal om een reden

Reflecteer op eerdere relaties: zie je steeds dezelfde patronen terugkomen?

Praat erover: een vertrouwenspersoon of professional kan helpen

Focus op jezelf: jij kunt alleen je eigen gedrag veranderen, niet dat van een ander

Verbeter je communicatie: leer hoe je op een gezonde manier kunt praten over problemen

Leef in het nu: blijf niet hangen in wat had kunnen zijn

Wees realistisch: accepteer mensen zoals ze zijn, niet zoals je hoopt dat ze worden

Leer hoe gezonde relaties eruitzien door goede voorbeelden te zoeken

Wat is de echte oorzaak?

Veel van deze patronen ontstaan al vroeg in ons leven. Hoe je ouders met jou en met elkaar omgingen, vormt de blauwdruk voor je latere relaties. Als je bent opgegroeid in een omgeving waar toxisch gedrag normaal was, heb je misschien nooit geleerd hoe gezonde liefde eruitziet.

Zit jij nog vast in dit patroon?

Besef dat het doorbreken van deze cyclus tijd kost. Het begint met bewustwording en eerlijkheid tegenover jezelf. Vraag jezelf eens: "Welke rol speel ik in dit patroon?" Dit betekent niet dat het jouw schuld is als iemand je slecht behandelt, maar wel dat je invloed hebt op welke mensen je in je leven toelaat en hoe je met hen omgaat.

De eerste stap is altijd de moeilijkste, maar onthoud: jij verdient relaties die je energie geven in plaats van kosten. Met de juiste hulpmiddelen en inzichten kun je leren om gezondere relaties aan te gaan en te onderhouden.