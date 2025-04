Wielrenner Del Grosso boekt in Turkije eerste profzege op de weg

KALKAN (ANP) - De Nederlandse wielrenner Tibor Del Grosso heeft in de tweede etappe van de Ronde van Turkije zijn eerste profzege op de weg geboekt. De 21-jarige Drent van Alpecin - Deceuninck won na ruim 167 kilometer tussen Kemer en Kalkan de sprint voor de Italiaan Giovanni Lonardi en de Belg Lander Loockx.

Del Grosso nam de leiderstrui over van zijn ploeggenoot Simon Dehairs, die de eerste rit op zijn naam had geschreven. De Nederlander heeft in het klassement 4 seconden voorsprong op Lonardi.

Del Grosso is op de weg bezig aan zijn eerste seizoen op WorldTour-niveau. Hij werd al twee keer wereldkampioen veldrijden bij de beloften en eerder dit jaar Nederlands kampioen veldrijden bij de elite. Vorige maand was hij dicht bij zijn eerste zege op de weg met een tweede en een derde plaats in de Ronde van Catalonië.