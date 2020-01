Hartverwarmend: Hond en koala zijn dikke vrienden

Gebroederlijk drinken een hond en een koala uit een bak water in het gortdroge Australië. De twee kunnen nauwelijks van elkaar af blijven. Er worden knuffels uitgewisseld en het lijkt alsof ze elkaar al jaren kennen.

Ze zijn dan ook geen vreemden voor elkaar. Als het heet is, komt de koala regelmatig langs om uit de bak water van de hond te drinken. Die vindt dat overduidelijk niet erg.

De hond is van Olivia en Riley. Buurman Andrew plaatste de beelden op Facebook. “Ja, het land staat in brand, klimaatverandering is echt en veel politici ontkennen dat, maar het is fijn om iets leuks te kunnen plaatsen,” schrijft hij. “Hond Rusty kent de koala goed en ze zijn vrienden.”