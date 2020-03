Belgen scoren hit met ode aan bekende viroloog: “Mijn handen roken nooit zo fris”

Vanaf 12 uur vanmiddag ligt het openbare leven in België plat. Niemand komt nog buiten zonder goede reden. Op de melodie van ‘Hoe het danst’, de bekende hit van Marco Borsato, brengen twee Vlaamse vrienden een ode aan hun baken in crisistijd: de viroloog Marc van Ranst.

Van Ranst schuift dagelijks in vrijwel ieder Belgisch actualiteitenprogramma aan om zijn licht te laten schijnen over het coronavirus. Zijn adviezen worden uiterst serieus genomen. “We zitten thuis, corona gaat door heel het land,” zingt het duo. “Maar ik reken op de expertise van één man.”

Even later: “Als dat moet zet ik een stapje opzij, als een meter, als dat beter is. Als ik nies doe ik mijn arm zo opzij, was mijn handen met genoeg zeep erbij. Hamster niet en hou geen mondmaskers bij, als dat beter is.”

Zo komen alle adviezen van de viroloog langs. Het vrolijke liedje is al 135.000 keer bekeken.