Als je deze 7 gedragingen herkent, ga je om met een zeer egoïstisch persoon (volgens de psychologie)

Egoïsme is een eigenschap die relaties drastisch kan beïnvloeden, waardoor ze eenzijdig en uiteindelijk ongezond worden. Maar vaak herkennen we het pas als het te laat is.

Bepaalde gedragingen worden beschouwd als eigenaardigheden of slechte dagen, terwijl ze in werkelijkheid duidelijke tekenen zijn van diepgeworteld egoïsme.

Dus als je je afvraagt: "Heb ik te maken met een egoïstisch persoon?", is het tijd om hun gedrag eens nader te bekijken. De psychologie biedt ons een aantal vrij duidelijke indicatoren van wat een egoïstische persoonlijkheid kenmerkt.

We gaan kijken naar zeven gedragspatronen die erop wijzen dat je te maken hebt met een echt egoïstisch persoon. Onthoud: het herkennen van deze kenmerken is de eerste stap om de aard van je relatie met deze persoon te begrijpen en te bepalen hoe je ermee omgaat.

Laten we beginnen!

1) Ze stellen hun eigen behoeften altijd voorop

Heb je ooit iemand opgemerkt die zijn eigen wensen en behoeften altijd boven die van anderen stelt?

Dit is een klassiek teken van een egoïstisch persoon. Ze hebben de gave om alles om henzelf te laten draaien, vaak zonder rekening te houden met de mogelijke impact van hun daden op anderen.

Ze kunnen bijvoorbeeld plannen maken die hen goed uitkomen, zonder rekening te houden met jouw schema. Of ze kunnen je constant onderbreken om het gesprek weer op zichzelf te richten.

Egoïstische mensen vinden het vaak moeilijk om zich in een ander te verplaatsen. Empathie is niet hun sterkste punt, en dit gebrek aan aandacht kan de interactie met hen uitputtend en eenzijdig maken.

2) Ze tonen zelden oprechte waardering

De psychologie leert ons dat dit gebrek aan waardering een belangrijke indicator is van een diep egoïstisch persoon. Ze hebben de neiging anderen als vanzelfsprekend te beschouwen, ervan uitgaande dat de wereld om hen draait. Dit kan ertoe leiden dat je je niet gewaardeerd en ondergewaardeerd voelt.

Wederzijdse waardering is cruciaal. Als die ontbreekt, kan dat een teken zijn dat je met een egoïstisch persoon te maken hebt.

3) Ze negeren je gevoelens

Stel je voor. Je hebt een zware dag en je besluit je gevoelens met iemand te delen, maar diegene wuift het weg of, erger nog, brengt het gesprek weer terug naar zichzelf. Klinkt dat bekend?

Dit is een veelvoorkomende eigenschap van egoïstische mensen. Ze hebben de neiging je gevoelens te negeren of te ontkennen, vooral als die gevoelens niet overeenkomen met hun eigen behoeften.

Dit gedrag kan ongelooflijk kwetsend zijn, omdat het je emoties en ervaringen ontkent. Het is alsof je gevoelens worden gecorrigeerd vanuit de definitieve versie van hun realiteit.

In elke relatie zijn wederzijds respect en begrip essentieel. Als iemand je gevoelens voortdurend negeert, is dat een duidelijk teken dat hij of zij zijn of haar behoeften en emoties boven die van jou stelt – een klassiek teken van egoïsme.

4) Ze hebben altijd gelijk

Heb je ooit een discussie gehad met iemand die gewoonweg niet wilde toegeven dat hij/zij fout zat, of zelfs maar wilde nadenken over een ander perspectief?

Deze koppige drang om altijd gelijk te hebben, is een duidelijk teken van een diep egoïstisch persoon. Ze beschouwen hun mening vaak als feiten en zijn niet bereid om compromissen te sluiten of een fout te erkennen.

5) Ze hebben geen oprechte interesse in anderen

een gebrek aan oprechte interesse in anderen is. Dit weet je misschien nog niet: onderzoek heeft aangetoond dat een van de belangrijkste kenmerken van een zeer egoïstisch persoon

6) Ze bieden zelden hulp aan

Stel je een vriend/ partner voor die er altijd voor je is als hij je nodig heeft, maar op mysterieuze wijze verdwijnt als je hem om een ​​gunst vraagt. Klinkt dat bekend? Dan is dat er zo een. En dat gaat niet veranderen, dus geeft de hoop op.

7) Ze tonen weinig berouw

Het is weer eens gebeurd, en jij denkt: we moeten praten. Probeer het vooral. Het zal je wellicht overtuigen.

De harde waarheid is: een diep egoïstisch persoon toont vaak weinig berouw voor zijn daden, vooral als die daden anderen pijn hebben gedaan.

En als iemand je herhaaldelijk pijn doet en geen berouw lijkt te hebben of moeite doet om zijn of haar gedrag te veranderen, kan dat een duidelijk teken zijn van diepgeworteld egoïsme.