Het maakt nogal wat uit of je in IJsland in een middenklasserestaurant drie gangen eet (€ 123,36) of in Kosovo (20 euro)

FerryGoGo vergelijkt jaarlijks de prijzen voor een gemiddeld diner in vakantielanden.

Als Nederlander kom je er relatief goed af, want uit eten gaan is hier behoorlijk duur. (€ 80,00)

Op veel plaatsen is het goedkoper volgens het onderzoek.