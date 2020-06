Het was de laatste persconferentie in deze stijl over corona. Dus we gaan Irma Sluis minder zien. Premier Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) bedanken Corine Koolhof en Irma Sluis na afloop van de persconferentie.

Sluis werd ook woensdag weer geprezen op social media. “Je was de ster van de persconferenties!”, luidde het, naast veel bedankjes voor de afgelopen maanden. “Wel jammer dat we nu ook Irma moeten missen.