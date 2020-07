Bizarre foto: Welke zebra kijkt in de camera?

Het lijkt wel een Siamese tweeling, maar het zijn gewoon twee zebra’s die met hun kop precies tegelijk in de camera kijken. De vraag, die het internet momenteel bezighoudt, is: Welke zebra zie je op de voorgrond, de linker of de rechter?

De foto is vorig jaar in natuurreservaat Maasai Mara in Kenia gemaakt door natuurfotograaf Sarosh Lodhi. Een vriend van hem plaatste het plaatje op Twitter.

Het is echt heel moeilijk te zien. De meningen zijn dan ook verdeeld. De fotograaf zelf geeft het antwoord…

Let’s see who can tell which Zebra is in front. Clicked & asked by friend @saroshlodhi. pic.twitter.com/RNAMBJrk1K — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) July 8, 2020

From the shadows I guess the one on the left is. No, wait… https://t.co/WTcWVnOpii — Kaveri 🇮🇳 (@ikaveri) July 8, 2020

as if 2020 hasn't been hard enough to figure out… wtf man I keep changing my answer. https://t.co/elQx8nJ1bO — elizabethany [eb] (@luvelizabethany) July 9, 2020

Het antwoord: Het is de linker zebra die in de camera kijkt.