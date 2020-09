België in de ban van beelden van blote bekende Belgen

Naaktbeelden van verschillende bekende Vlamingen, onder wie de in België heel bekende zanger en acteur Stan Van Samang, circuleren al dagen massaal op WhatsApp en andere sociale media. Hoe de beelden zijn gelekt, is nog niet duidelijk. Wat de verspreiders willen ook niet. Het gaat om naaktfoto’s en naaktvideo’s van minstens drie bekende Vlamingen. Expliciete beelden, waarop ze naakt en herkenbaar te zien zijn in poses die duidelijk niet voor het grote publiek bedoeld zijn. Van zeker twee van de drie bekende Vlamingen zijn er video’s gelekt waarop te zien is hoe ze seksuele handelingen uitvoeren terwijl de camera op hen is gericht. Uit de beelden is duidelijk af te leiden dat ze weten dat de camera op hen gericht is.

Samang heeft inmiddels een bevel van de rechter afgedwongen om te stoppen met het verspreiden van zijn foto’s. De rechter heeft alle technologiebedrijven de opdracht gegeven om de pikante beelden van hun netwerken te verwijderen en ze niet meer toegankelijk te maken, op last van een dwangsom van 10.000 euro.

De Vlaams minister van Media Benjamin Dalle doet nu een oproep om de bewuste beelden niet verder te verspreiden. “De foto’s en video’s behoren tot de privésfeer van deze mensen. Die foto’s en video’s mogen niet gedeeld worden”

Het lijkt er niet op dat het allemaal veel helpt