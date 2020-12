YouTuber laat vriendin buiten doodvriezen voor stunt

Een Russische YouTuber sloot zijn zwangere vriendin, die zo goed als naakt was, buiten, zodat hij van een van de volgers van zijn livestream duizend euro kreeg. Ze vroor dood. Hij riskeert vijftien jaar cel voor doodslag.

De 30-jarige Stas Reeflay, in het echte leven Stanislav Reshetnikov, leek het een leuk idee om zijn vriendin Valentine Grigoryeva buiten te sluiten als een kijker duizend euro doneerde. Er was wel iemand te vinden, die dat wilde doen dus zo geschiedde. De 28-jarige vrouw werd zwanger en zonder kleren aan de deur uit gezet. De deur ging op slot.

Het duo woont in Ivanovo, 250 kilometer ten noordoosten van Moskou. Daar is het momenteel -11. Terwijl de vrouw buiten was, ging Stas Reeflay verder met zijn livestream. Na een tijdje draagt hij haar naar binnen. Ze is bewusteloos. Het duurt nog een hele tijd voor hij beseft dat ze niet meer ademt. Zijn reanimatiepoging helpt niet meer. Valentine sterft aan onderkoeling.

De camera bleef ondertussen draaien, zelfs toen een ambulance haar levenloze lichaam kwam ophalen. Volgens getuigen had Reeflay haar ook nog in het gezicht geslagen voor hij haar buitenzette. Hij is opgepakt voor doodslag en kan vijftien jaar cel krijgen.