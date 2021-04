Is een complotdenker veel gekker dan Hugo de Jonge?

De een gelooft in god, de ander in complotten rond corona. Beide geloven ze in iets dat niet te bewijzen is en dat strijdig is met gezond verstand, dacht Filemon Wesselink. Op basis van dat uitgangspunt maakte hij een TV-serie over complotdenkers. Die zijn volgens hem lang niet allemaal verknipte wappies. ,,We horen complottheorieën, wantrouwen degenen die zo denken, maar wie zijn die mensen? En waarom zijn ze anders gaan denken?", zegt hij in het AD

,,Ik heb zelf het idee dat de wereld veel te chaotisch en onvoorspelbaar is om wereldse complotten uit te rollen. Neemt niet weg dat we deze mensen serieus moeten nemen. Dat zegt hoogleraar Jaron Harambam in onze serie ook. Zet ze niet neer als gekkies of wappies, want dan kan het escaleren, maar luister naar hun verhaal. De mens is geneigd te geloven in dingen die we niet direct kunnen bewijzen. In karma. In God. Dat is net zo niet-verifieerbaar als een complot. Is een complotdenker dan veel gekker dan Hugo de Jonge die in God gelooft? In mijn ogen niet.''