Renze Klamer over zijn ontslag: ‘Ik heb gelukkig een lieve vriendin’

Een volger op Instagram vraagt aan Renze Klamer hoe het nu gaat na de ‘bewogen tijd’. Bij een foto van zichzelf in de zee schrijft Klamer terug: ‘Dit was twee uur voordat ik het hoorde.’

‘Dat was wel even een klap. Moest er even van bijkomen. Heb gelukkig een lieve vriendin en veel fijne mensen om me heen plus duizenden steunberichten, dat hielp. Voel me nu weer goed.’

Klamer en Ekiz werden ontslagen omdat hun programma te weinig urgentie zou hebben. Omroep BNNVARA stelt dat Klamer en Ekiz elkaar goed aanvulden en het programma “een eigen karakter” gaven. “Dat heeft goede gesprekken en spraakmakende momenten opgeleverd, maar toch moeten we vaststellen dat het programma de urgentie mist die we zoeken.”

Vanaf 30 augustus wordt het tijdslot ingevuld door het duo Sophie Hilbrand en Khalid Kasem.