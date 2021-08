Sophie Hilbrand begint slecht

Het moest een 'urgent' programma zijn dat meer aansloot bij de dag dan 'De Vooravond', dat sneuvelde vanwege gebrek aan urgentie.

De eerste avond - gisteren - is dat niet erg gelukt. Sophie Hilbrand was haar sympathieke zelf, maar het programma had - qua onderwerpen en aanpak - ook een jaar geleden kunnen zijn uitgezonden.

En de kijker had er ook niet veel zin in. Khalid & Sophie, de opvolger van De Vooravond, trok met de première-aflevering 560.000 kijkers (16 procent marktaandeel) naar NPO 1. Daarmee wist het programma geen plaats te behalen in de dagelijkse kijkcijfer top 15. Zowel het programma ervoor als erna scoorden beter: EenVandaag trok 839.000 en het NOS Journaal 1,7 miljoen kijkers.