‘Ik vond Jeroen Rietbergen echt een viezerd’

De Volkskrant sprak een paar ex-deelnemers aan de Voice. En de verhalen zijn akelig. Vermoedelijk niet strafbaar, maar er ontstaat wel het beeld van een griezel.

Vlak voor de liveshows was het hectisch achter de schermen, zegt Kirsten Berkx (31) tegen de krant. Berkx werd in het voorjaar van 2017 achtste. ‘Ik rende toen gestresst van hot naar her en had grote delen van die dagen een soort pyjama aan. Ik weet nog dat ik door de gang liep en dat Jeroen achter me stond, er was verder niemand. Wat heb jij een geil broekje aan’, zei hij.

Als kandidaat ben je kwetsbaar, zegt Berkx, en niet alleen door het leeftijdsverschil. ‘Niemand durfde iets over zijn opmerkingen te zeggen, want Rietbergen is een machtige man. Hij is de fucking zwager van John de Mol, de baas van alles.’

Voor Talpa-medewerkers is John de Mol ‘god’, zegt een vrouwelijke deelnemer die anoniem wil blijven tegen De Volkskrant. Zij vertelt over een repetitie met Rietbergen en zijn band. Hij vroeg haar op een andere plek te gaan staan. ‘Dan kan ik naar je kont blijven kijken’, was de reden. Zijn bandleden zeiden er niets van. ‘Het werd weggelachen. Zo was Jeroen gewoon. Ik ben niet snel onder de indruk van ordinaire praat of een grote bek’, zegt de deelnemer, ‘maar ik weet nog wel dat ik hem toen echt een viezerd vond. Hij was 40, ik 18.’

De reputatie van Rietbergen was bekend, zegt Nienke Wijnhoven, die in het voorjaar van 2018 derde werd, ze was toen 19. ‘Er gingen verhalen over hem rond.’ Als hij aanbood om naar haar hotel te rijden, werd ze subtiel beschermd door een aanwezige: ‘Nee, ik rijd je wel’, zei diegene dan. Toen hij haar per app vroeg of ze meeging naar een concert, nam ze een vriendin mee. ‘Maar ik kan me voorstellen dat anderen in hun eentje gingen.’