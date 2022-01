‘Seks is de smeerolie van de tv-branche’

De Gooise matras bestaat, zegt TV-kenner Angela de Jong tegen de Morgen.

“Seks is zo’n beetje de smeerolie van onze televisiebranche. Ik loop er als verslaggever ondertussen al zeventien jaar rond en ik heb altijd al verhalen gehoord over bezemkasten en de avontuurtjes die daarin beleefd werden. Maar het ging dan over overspel, over mensen die hard werkten, lange dagen maakten en op zoek gingen naar een manier om stoom af te blazen. Die dingen zijn misschien moreel verwerpelijk, maar ze zijn niet strafbaar.

“Dat is bij de verhalen die over The Voice naar boven komen helemaal anders. De schaal waarop het gebeurde, de manier waarop bekende mensen elkaar de hand boven het hoofd hielden en de kille berekening waarmee ze dat deden, hebben me echt geschokt.”

Dat de slachtoffers altijd hebben gezwegen is overigens geen wonder: uit de school klappen was heel duur. In hun contract staat dat zij een boete van minimaal 10.000 euro riskeren als ze over hun ervaringen zouden spreken met ‘derden’. Dit blijkt uit gesprekken met betrokkenen en uit het contract, dat in handen is van de Volkskrant.