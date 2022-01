Tv-verslaggeefster wordt live aangereden, maar praat gewoon door

Tori Yorgey (25) van WSAZ-TV in Charleston, deed live in het late journaal verslag van een waterleidingbreuk in het nabijgelegen Dunbar, toen ze werd aangereden door een witte SUV. Ze viel en ook de camera viel. Je hoorde haat doorpraten om de kijkers gerust te stellen dat ze het goed maakte. Daarna stond ze op en zette de camera weer overeind. Ze ging weer door met haar verslag.

Volgens de New York Times zijn voor de Amerikaanse televisie steeds vaker eenmansploegen op pad. De verslaggever is haar of zijn eigen cameraman. Dat maakt de kans op ongelukken groter. En maakt de kans ook groter dat verslaggevers worden belaagd.