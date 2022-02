De 8-jarige Anastasia verdient in jaar tijd 25 miljoen euro met YouTube

Op je 8ste al miljonair, weinig kinderen doen het Anastasia Radzinskaya na. Het Russische meisje wist met YouTube-filmpjes in een jaar tijd 25 miljoen euro te verdienen, meldt zakenblad Forbes.

Haar filmpjes bestaan uit kinderlijke tafereeltjes, zoals een bezoekje aan een pretpark met vader Sergey. Onderweg zingt ze mee met de bekende kinderhit Baby Shark. In het park speelt ze met haar vader die regelmatig op een bankje in slaap valt, waarna ze naar hem toegaat en 'papa' roept. Meer tekst zit er niet in de video en veel meer gebeurt er ook niet. Toch weten de beelden meer dan 900 miljoen jonge kijkers te boeien.

Ook zijn er video's van reizen, vriendinnetjes en school. De simpele filmpjes brachten haar in 2020 naar plek 7 op de Forbes-lijst van meest verdienende Youtubers. Toen verdiende ze al 16 miljoen. In 2021 schoof ze, als enige vrouw in de top 10, op naar plek 6 met een inkomen van 25 miljoen euro.

Reden genoeg voor moeder Anna om haar bruidswinkel te sluiten en voor vader Sergey om zijn bouwbedrijf te verkopen om zich helemaal te wijden aan de veel lucratievere business van hun dochter. Ze gingen het professioneler aanpakken, huurden tekstschrijvers en andere experts in, ook gingen ze 9 maanden op reis door Azië, waar ze eindeloos veel materiaal konden opnemen.