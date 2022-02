Ondertussen in de Russische media: ‘Wij voeren geen oorlog’

Rusland in oorlog met Oekraïne? Niet als je de Russische media moet geloven. Hen is expliciet opgelegd om niet van oorlog, maar van een 'speciale militaire missie' te spreken.

De in Nederland wonende regisseur Masha Novikova vertelt in de Volkskrant: "Continu worden er uitspraken van Poetin of van Lavrov (minister van Buitenlands Zaken) herhaald. De boodschap is heel helder: ‘wij Russen bombarderen niet. Wij voeren geen oorlog. Wij zijn bezig met een vredesmissie.’ Ze blijven dit maar zeggen, het is ongelooflijk."

En niet de Russen, maar Oekraïne is de boosdoener. "Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat er in woonwijken in Kiev wapens verborgen liggen. Het past in het bredere perspectief om Oekraïne ‘de agressor’ te laten lijken. Dit patroon zie je al veel langer."

Media mogen ook beslist niet schrijven dat er een aanval of invasie bezig is: het is een ‘speciale militaire missie’. Houden zich daar niet aan, dan krijgen ze een boete. "Ik denk dat ze sowieso websites gaan afsluiten. Net zoals ik verwacht volgende week niet meer op Facebook te kunnen. De andere geluiden worden zo steeds kleiner."

Novikova schat dat zo'n 70 procent de propaganda min of meer gelooft. "Jarenlang is er in Rusland elke dag, bij alle programma’s, een bepaald verhaal verteld over Oekraïne. De eerste vijf keer geloof je het niet, maar bij de tiende keer ga je twijfelen. En daarna ga je het geloven. Natuurlijk, Russen die echt sterke banden in Oekraïne hebben en regelmatig het land bezoeken, zijn een stuk weerbaarder tegen die desinformatie. Zij zijn in staat zelf te zien en te horen hoe het zit. Maar voor een groot deel van de Russen is die band waarschijnlijk net te dun. De propaganda op tv is sterker."