Onafhankelijke online media nu bijna allemaal geblokkeerd in Rusland

Op televisie zijn er alleen nog staatszenders te zien en online wordt alles geblokkeerd. Zo zijn de Russen vrijwel helemaal afgesloten van onafhankelijk nieuws.

De BBC, die juist erg populair was, is afgesloten evenals Russischtalige buitenlandse media, zoals Deutsche Welle en Voice of America. Facebook is ook niet meer bereikbaar, Instagram en WhatsApp nog wel.

"Eigenlijk ligt het in de lijn der verwachting dat buitenlandse netten afgesloten zouden worden", zegt Han Bouwmeester, docent militaire strategie en specialist in Russische informatiemanipulatie bij de NOS. "In de EU werd besloten om RT en Sputnik te verbannen. Wat je vaak ziet is dat Rusland reageert op wat het Westen doet."

Om toch nog buitenlands nieuws te kunnen zien, downloaden Russen massaal een VPN. Daarmee kun je doen alsof je vanuit een ander land online bent. Alleen al afgelopen dinsdag werden VPN-apps een half miljoen keer gedownload, aldus de NOS. Ook de app Telegram is populair.

Er ontstaan steeds meer twee werelden. En die met westers nieuws ziet er heel anders uit dan die waar de Russische media over berichten. Volgens Bouwmeester is het grootste gevaar dat Rusland 'lostrilt' van de rest van de wereld. "Rusland gaat steeds meer de kant op van een Noord-Korea-achtige staat die van de rest van de wereld is afgesloten. Dat zie je hier dus ontstaan."