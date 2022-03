A je to Buur! Bram bouwt pannenkoekenmachine uit Buurman en Buurman na

Technologiejournalist Bram van Dijk bouwt de krankzinnige uitvindingen van de kinderserie Buurman & Buurman na op YouTube. Als eerste is de pannenkoekenmachine aan de beurt.

"Het mooie is dat Buurman en Buurman nooit opgeven en heel inventief zijn, maar ook oerdom. Dan hebben ze weer iets bijzonders gebouwd om iets omslachtigs te doen en ik vraag me dan af of het ook in het echt kan", zegt Bram tegen EditieNL.

Zo ontstond het idee voor een YouTube-reeks, getiteld Voor Mekaar. Het eerste project is de pannenkoekenmachine. Buurman en Buurman bakken pannenkoeken, maar het gaat ze niet snel genoeg. Dus monteren ze een beslagpomp, een volautomatische panflipper en pannenkoeksmijter tot één geheel.

Kijk hier hoe de pannenkoekenmachine in het echt werkt: