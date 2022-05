Wilfred Genee: ‘Vandaag Inside later dit jaar zeven dagen per week’

Ze zouden wegen gebrek aan fatsoen van de TV verdwijnen; in plaats daarvan komt er meer Vandaag Inside. Want John de Mol wil geld verdienen.

Het programma begint na 17 juni aan een zomerstop. In augustus zijn de mannen weer terug.

Genee in Mediacourant: "Volgens mij staan we half augustus alweer geprogrammeerd. Maar dat zou zomaar weer anders kunnen zijn en bovendien: laten we eerst maar eens 17 juni maar halen. Dan kijken we dan verder. Het zijn enorme dagkoersen.”

“In november draaien we zeven dagen per week. Dan wordt het helemaal druk.”

Dat is vooral vanwege het WK-voetbal. Maar als het bevalt....