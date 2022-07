Al deze deelnemers van B&B Vol Liefde zijn al bekend van andere programma’s

Hebben ze na één keer meedoen de smaak te pakken of is er een poule waar tv-redacties uit kunnen putten als ze op zoek zijn naar kandidaten? Hoe dan ook, doen er wel erg veel oude bekenden mee aan B&B Vol Liefde.

Petra in Ik Vertrek

Petra, die de Franse Hans probeert te verleiden, kun je bijvoorbeeld al kennen van Ik Vertrek. In 2010 liet ze op camera vastleggen hoe ze met haar partner Tom naar Engeland vertrok om daar een typisch Engelse pub met herberg te beginnen. In 2013 schrijft ze in een update hoe Tom al binnen een jaar terugkeerde naar Nederland. "Omdat dit leven voor hem te zwaar was, hij was hier niet gelukkig en kon niet met de stress en gebrek aan privacy omgaan." Zelf krijgt ze haar Engelse Inn wel draaiende, maar keert ze uiteindelijk ook terug naar eigen land.

Lang Leve de Liefde

Piet was op bezoek bij Ted op Madeira. Al snel bleek dat er geen klik was. Net als in Lang Leve de Liefde, een ander datingprogramma waar hij aan meedeed. In dat programma ging hij op date met Helen aan wie hij vertelde dat hij weduwnaar was, omdat zijn vrouw is overleden aan kanker.

Ook Hayriye die eventjes dacht dat ze Hans in Toscane wel zag zitten, is al langer op zoek naar liefdesgeluk. Zij probeerde het eveneens eerder al in Lang Leve de Liefde. Tenslotte deed ook de onhandige Alex, die Astrid in Oostenrijk al snel op de zenuwen werkte, eerder mee aan dezelfde datingshow van SBS6.

Frank en zijn tiny house

Frank die al snel inzag dat Denise haar hart al aan Dave heeft verloren is ook geen onbekende op tv. De vrolijke avonturier deed vorig jaar nog mee aan de Tiny House Battle, waarin teams de strijd aangingen om het mooiste piepkleine huis te bouwen.

Gecast?

Er gaan ook geluiden op dat sommige deelnemers gecast zijn. Zo zijn zweverige Sylvia en lompe Desiree, die het hart moesten veroveren van Hans in Toscane wel heel uitgesproken types. Mogelijk zijn het actrices die voor spannende tv moeten zorgen, gonst het op de socials.