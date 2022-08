Überman Maxim Hartman begint vandaag met een gloednieuwe podcast over de actualiteit: Iets Nieuws. Samen met zijn boezemvriend en Dumpert-gezicht René van Leeuwen belt Maxim iedere ochtend over het nieuws.

Maxim is verdeeld enthousiast over zijn nieuwe leven: “Ik heb er eerlijk gezegd wel en niet zin in. Elke ochtend is René nu de eerste persoon die ik spreek. Dat is nogal wat.”

Luister hier de eerste aflevering: