Twee daders van NOS Sport zijn bekend: Tom Egbers en Jack van Gelder

Bij de misstanden bij NOS Sport is een bijzondere rol weggelegd voor sterverslaggever Tom Egbers en diens vrouw.

Uit een goed gedocumenteerde reportage van De Volkskrant blijkt dat Tom Egbers, die zich graag voor doet als aardige Tukker, een nare man is die collega's intimideert en een gevaar is voor vrouwelijke collega's. Dat laatste vond de hoofdredactie van NOS Sport. Die raadde een jonge vrouwelijke presentator af te dicht in de buurt van Egbers te komen. Die was gevaarlijk voor mooie jonge vrouwen, vond de hoofdredactie. (De vrouw benaderde toen Jack van Gelder. Die wilde eerst met haat in bad, dus dat werkte ook niet echt.) Van Gelder was (uiteraard, zou je zeggen) ook van de partij als er racistisch werd gedaan op de redactie.

Egbers is volgens vele die De Volkskrant sprak een bron van kwaad binnen de redactie. Hij papt aan met een vrouw en pest haar vervolgens weg als het uit is. Hij scheldt en tiranniseert. De Volkskrant heeft ook een mail in handen van een NOS-collega aan de vrouw waarin staat dat Egbers zich vaker schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag richting vrouwen op de redactie.

En wie – ten einde raad – zich richt tot Mores, het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de televisiesector – komt terecht bij Janke Dekker, jawel de echtgenote van Tom Egbers.

Uit het verhaal van de Volkskrant blijkt dat het bij NOS Sport prima is, op voorwaarde dat je geen vrouw bent, wel wit en niet een nieuwkomer.

Egbers zegt tegen De Volkskrant spijt te hebben van sommige misdragingen; andere ontkent hij. De hoofdredactie van NOS Sport heeft ook al spijt.