Leendert (BBvolLiefde) was de ware niet, zag Francisca aan zijn tenen

Je kunt op allerlei manieren bepalen of iemand voor jou de ware is. Francisca van der Tas (66) was in B&B Vol Liefde bij Leendert in België. Ze hoopte op een huwelijk. Maar toen ze zijn tenen las zag ze dat dat er niet in zat, zegt ze tegen het AD.

Bij aankomst in België krijgt ze meteen het gevoel dat er iets niet helemaal in de haak is, blikt Francisca in het AD terug. ,,En ja hoor. Toen ik de tenen van Leendert las, zag ik het: het klopte inderdaad niet”.

Over dat tenen lezen: "Je komt op die manier heel snel dicht bij iemand. En Leendert had dus echt een dikke emotieteen, dat zegt veel over hem als persoon.”

Tot vier uur in de ochtend leest ze uit een boekje vol Bijbelse citaten. ,,Ik kreeg allemaal signalen dat hij het niet was voor mij. Bovendien had Leendert nooit genoeg vrouwen. Dat geeft niets, maar ik wist wel dat ik niet met hem wilde samenwonen

Tenen lezen werkt door te kijken naar de vorm en stand van de tenen en de nagels. Elke teen heeft een bepaalde betekenis en kan iets vertellen over je karakter, gedrag, emoties, gezondheid en relaties. Je tenen kunnen veranderen naargelang je situatie of levensfase54. Je kunt je tenen laten lezen door een tenenlezer tijdens een persoonlijk of schriftelijk consult of je kunt zelf een online workshop of cursus volgen om meer te leren over tenen lezen.