Donderdag 12 november hoor je van je zorgverzekeraar wat je volgend jaar betaalt. VGZ heeft al gezegd dat klanten dan een e-mail of brief krijgen met een overzicht van alle wijzigingen in hun polis voor 2027. Zit je bij een van de grote verzekeraars, dan stijgt je basispremie volgens een prognose van Zorgwijzer met zo'n €12 tot €15 per maand. De vergelijkingssites staan klaar. Toch is donderdag voor veel mensen te vroeg om een keuze te maken.

Op 12 november ken je alleen de prijs van je basisverzekering. Wat je tandarts- en fysiotherapiedekking kost, hoor je pas een week later.

DSW en Stad Holland zitten al boven €169

Zorgwijzer zette de premieweek op 9 november op een rij in het stuk „Deze week hoor je wat jouw zorgverzekering in 2027 kost: dit moet je weten” . Twee verzekeraars hebben hun premie al bekendgemaakt. Bij DSW betaal je in 2027 €173,25 per maand, €14,75 meer dan nu. Stad Holland gaat naar €176,50, een stijging van €11,75. Allebei zitten ze boven de €169 per maand waarmee het kabinet gemiddeld rekent. Dat is €12,50 meer dan dit jaar.

Volgens Overstappen.nl is de stijging bij DSW in euro's de grootste ooit. In procenten gaat het om 9,3 procent, onder het record van 10 procent uit 2011. Ook het verplichte eigen risico gaat omhoog, van €385 naar €400.

Op 19 november volgt de rest van de rekening

Verzekeraars moeten hun basispremie uiterlijk 12 november bekendmaken. Voor de aanvullende verzekeringen hebben ze tot uiterlijk 19 november. Volgens Zorgverzekeringwijzer geldt die tweede datum ook voor de korting die je krijgt als je je eigen risico vrijwillig verhoogt. Zilveren Kruis houdt zich aan dit schema: eerst de basis, een week later de aanvullende verzekeringen, meldt De Dagelijkse Standaard.

Stap je donderdag over naar de goedkoopste basispolis, dan weet je dus nog niet wat de tandartsdekking bij je nieuwe verzekeraar kost. Ook weet je dan nog niet hoeveel korting een hoger eigen risico daar oplevert. Zorgwijzer adviseert daarom om met kiezen te wachten tot 19 november als je een aanvullende verzekering hebt.

Heb je alleen een basisverzekering, dan kun je donderdag al goed vergelijken.

Niet elke verzekeraar laat een week tussen de twee bekendmakingen. Univé schrijft dat de inhoud en premie van zijn aanvullende verzekeringen al op 12 november bekend zijn. Maar om te vergelijken heb je de premies van meer dan één verzekeraar nodig.

Je hebt tot 31 december

Haast is niet nodig. Dit zijn de data die tellen:

Donderdag 12 november: uiterste datum voor alle basispremies van 2027

Vanaf 13 november: alle basispremies naast elkaar vergelijken

Donderdag 19 november: uiterste datum voor de premies van de aanvullende verzekeringen

Donderdag 31 december: laatste dag om je huidige zorgverzekering op te zeggen

Zondag 31 januari: laatste dag om een nieuwe verzekering af te sluiten, die dan met terugwerkende kracht ingaat op 1 januari

Na 19 november heb je dus nog ruim zes weken om rustig te vergelijken.

Tot 1,5 miljoen mensen stappen mogelijk over

Vergelijkingswebsite Overstappen.nl verwacht dat dit seizoen tot zo'n 1,5 miljoen mensen van verzekeraar wisselen. Dat is 8,5 tot 9 procent van alle verzekerden. Vorig seizoen bleven de premies vrijwel gelijk en stapte 6,4 procent over, ongeveer 1,1 miljoen mensen. Volgens Overstappen.nl zou het nieuwe aantal het record van 8,5 procent uit 2023 evenaren. Zorgverzekeraars Nederland noemde voor dat seizoen een iets lager definitief cijfer: 8,2 procent.

Een hogere premie leidt volgens de vergelijker niet vanzelf tot meer overstappers. „Wat mensen in beweging brengt, is niet de hoogte van de premie maar het verschil tussen verzekeraars”, zegt zorgverzekeringsexpert Jeremy Broekman van Overstappen.nl. Dat verschil is nu al groot. Volgens Zorgverzekeringwijzer scheelt de duurste basisverzekering €511,20 per jaar met de goedkoopste.

En je zorgtoeslag?

Het kabinet raamt de maximale zorgtoeslag voor een alleenstaande in 2027 op €140 per maand. Dat bedrag is nog niet definitief. De NZa stelt in november de standaardpremie vast, op basis van de premies die de verzekeraars dan hebben bekendgemaakt. Pas daarna ligt de zorgtoeslag voor 2027 vast.

Lees donderdag dus gerust de brief van je verzekeraar. Maar heb je een aanvullende verzekering, kies dan pas als ook die premie bekend is.