Aan de talkshowtafels zitten witte mannen, en vaak dezefde

Je had het misschien al gemerkt: in takshows loopt de tijd twintig jaar achter. Er zitten vooral witte mannen. Het AD telde ze:weinig diversiteit en nog altijd weinigvrouwen te gastAlbert Verlinde, Wouter de Winther en Saskia Belleman verschenen in de eerste helft van het talkshowseizoen het meest in beeld. Het AD turfde bijna 1650 gasten in de prominentste praatprogramma's. Slechts 37 procent is vrouw, mensen van kleur blijven ondervertegenwoordigd.

De telling

Bij drie van de vier dagelijkse talkshows staat een politiek duider bovenaan.

Vandaag Inside

1. Merel Ek 22

2. Raymond Mens 20

3. Valentijn Driessen 19

73% is man

RTL Tonight

1. Albert Verlinde 35

2. Saskia Belleman 28

3. Frits Wester 25

61% is man

Eva

1. Wouter de Winther 25

2. Tom van 't Einde 13

3. Özkan Akyol 12

62% is man

Pauw & De Wit

1. Elodie Verweij 16

2. Ferd Grapperhaus 11

3. Halbe Zijlstra, Simone Tukker 8

62% is man