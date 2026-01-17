Minimale toename internetverkeer Iran

TEHERAN (ANP) - Er is een minimale toename van het internetverkeer in Iran, meldt internetwaakhond NetBlocks. Al ruim een week is het internet in Iran geblokkeerd, maar NetBlocks meldt in de nacht van vrijdag op zaterdag dat zo'n 2 procent van de Iraniërs toegang tot het internet lijkt te hebben. Dat is meer dan in de afgelopen dagen.

Toch is van een "significante terugkeer" van het internet geen sprake, aldus NetBlocks.

In Iran wordt al weken gedemonstreerd tegen het regime. Naar schatting zijn hierbij duizenden demonstranten omgekomen, hoewel het door de internetblokkade moeilijk is een dodental vast te stellen.

Volgens Iran is het internet afgesloten om "terroristische operaties" te stoppen. In de afgelopen jaren is de toegang tot het web meermaals afgesloten, bijvoorbeeld tijdens de massaprotesten tegen de dood van Mahsa Amini in september 2022.