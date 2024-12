Angela de Jong: ‘Drank en drugs hebben brein Gordon aangetast’

Mediawatcher Angela de Jong heeft haar vileine pijlen opnieuw op Gordon gericht. Volgens haar heeft zijn debiele gedrag en minuscule incasseringsvermogen te maken met zijn drank- en drugsgebruik. Het brein van de zanger en tv-persoonlijkheid zou onherstelbaar zijn beschadigd. “Combineer dat met een ziekelijke hang naar roem en je hebt een giftige cocktail”, analyseert Angela.

Het is opvallend rustig rondom Gordon de laatste tijd. Na het turbulente drama rondom zijn Australische ex-verloofde Gavin Rozario en het gedoe rondom zijn tv-soap, lijkt hij zich te hebben teruggetrokken in de rol van horecaondernemer. En eerlijk is eerlijk: het lijkt hem aardig af te gaan. Toch gaat De Jong er even lekker voor zitten, en zet ze een stevige aanval in op zijn persoon.

Beroemd of Berucht

Angela kan het niet laten om nog eens flink uit te pakken in de AD-show Beroemd of Berucht. Ze kijkt met enige nostalgie terug op Geer & Goor, toen Gordon met Gerard Joling een succesvol tv-duo vormde. “Gordon is dat ‘normale mensen’ toch wel redelijk voorbij en incasseren komt niet in het woordenboek van Gordon voor. En dat maakt het zo vervelend om naar te kijken”, legt ze uit.

De opiniediva spaart hem niet: “Ik kan ook wel narcist roepen, maar dat is meteen weer zo’n stempel wat ik op hem druk en ik ben geen psychiater of psycholoog. Maar ik denk dat Gordon ook het prototype is van iemand die best getalenteerd is, op jonge leeftijd in de spotlights is geraakt, toch chronisch onzeker is en continu de bevestiging wil bij van alles.”

Verslaafd aan de spotlights

Angela vindt dat het hoog tijd wordt dat Gordon de focus verlegt. “Ja, dan denk ik echt: kom op zeg, er is toch wel meer in het leven dan alleen maar in de spotlights staan.”

Dat is jammer, want de entertainer heeft onmiskenbaar talent, geeft ze toe. “Ik denk dat een groot deel van Nederland hem toch ergens nog wel een soort van warm hart toedraagt, omdat we allemaal hebben genoten van Geer & Goor over de vloer, en dat dat duo natuurlijk echt enorm goed werkte.”

Wel uitdelen, maar niet kunnen incasseren

Maar het vermogen om kritiek te slikken, ontbreekt volledig, aldus Angela. “Wat mij bij Gordon zo ontzettend opvalt is dat het iemand is die zó keihard kan uitdelen, tot en met een nekschot wat hij mensen toewenst als jurylid, maar vervolgens zichzelf altijd steevast het grootste slachtoffer vindt.”

Giftige cocktail

Tot slot trekt Angela een pijnlijke conclusie over de oorzaak van Gordons gedrag. “Ik denk dat we allemaal al heel lang hebben gezien dat er iets niet helemaal goed met hem ging. Langdurig drugsgebruik en langdurig alcoholgebruik, ja, dat doet wat met het brein van iemand. Als je dat combineert met aandacht en een ziekelijke hang naar roem, dan wordt het een heel giftige cocktail.”

Bron: Mediacourant