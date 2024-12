Politie wil op geslacht na niets kwijt over verdachten Tarwekamp

DEN HAAG (ANP) - De politie wil weinig informatie delen over de drie verdachten die maandagavond zijn aangehouden in verband met de explosies aan de Tarwekamp in Den Haag. Tijdens een persmoment op het hoofdbureau van de politie in Den Haag, is het enige wat wordt gedeeld dat het om drie mannen gaat. Over hun leeftijd, woonplaats en reden van betrokkenheid wil politiechef Karin Krukkert van eenheid Den Haag niets zeggen in verband met het lopende onderzoek.

De verdachten werden maandagavond laat aangehouden, iets voor middernacht. "Ik wil niet vertellen waar ze zijn aangehouden", aldus Krukkert. "Misschien dat dit in de loop van het onderzoek bekend kan worden, maar daar doe ik nu geen uitspraken over." De verdachten zitten in volledige beperkingen en kunnen dus alleen met hun advocaat contact hebben. Zij worden "later deze week" voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Haag. Nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De politie meldde meerdere auto's in beslag te hebben genomen, maar ook hierover volgt geen verdere informatie. "Ik kan op dit moment geen uitspraak doen over de reden dat deze voertuigen in beslag zijn genomen", aldus Krukkert. De politie heeft "natuurlijk wel beelden, maar ik laat het aan mijn opsporingsteam wat wel en niet getoond wordt". Vooralsnog betekent dit dat er geen beelden worden gedeeld.