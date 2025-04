Grey's Anatomy- en Euphoria-ster Eric Dane heeft ALS: "Een nieuw hoofdstuk"

Acteur Eric Dane, bij het grote publiek vooral bekend door zijn rol in Grey's Anatomy, heeft ALS. Dat heeft de 52-jarige ster bekendgemaakt in gesprek met People. "Ik ben dankbaar dat ik mijn liefhebbende familie aan mijn zijde heb nu er een nieuw hoofdstuk van start gaat", zegt hij.

ALS staat voor amyotrofische laterale sclerose. Het is een progressieve en ongeneeslijke zenuwziekte. De zenuwen die spieren aansturen, raken steeds verder beschadigd. Daardoor vallen steeds meer spieren uit. Patiënten krijgen meer en meer moeite om te lopen, te praten, te eten en te ademen. De meeste mensen overlijden binnen drie tot vijf jaar na de diagnose.

Dane was van 2006 tot 2012 te zien als Mark Sloan in de serie Grey's Anatomy. Recent speelde hij een van de hoofdrollen in de HBO-serie Euphoria. De opnames van het volgende seizoen gaan binnenkort van start. "Ik ben dankbaar dat ik volgende week gewoon aan het werk kan", aldus Dane.